Андре Уорд: Пора надеть на Ковалева намордник, он слишком много болтает
Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд намерен в ринге ответить на словесные нападки со стороны Сергея Ковалева.
- Мы встретимся через две недели. Тогда ответим на все вопросы и наденем на него намордник, потому что он слишком много болтает в последнее время, - цитирует Уорда «Лента.ру» со ссылкой на портал Boxingscene.
Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.
В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически