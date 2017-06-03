Андре Уорд: Пора надеть на Ковалева намордник, он слишком много болтает

Чемпион мира в полутяжелом весе по трем версиям Андре Уорд намерен в ринге ответить на словесные нападки со стороны Сергея Ковалева.

- Мы встретимся через две недели. Тогда ответим на все вопросы и наденем на него намордник, потому что он слишком много болтает в последнее время, - цитирует Уорда «Лента.ру» со ссылкой на портал Boxingscene.

Напомним, повторный поединок между Андре Уордом и Сергеем Ковалевым состоится 17 июня в Лас-Вегасе.

В ноябре прошлого года американец победил Сергея единогласным решением судей (114:113 на всех трех картах) и отобрал у него чемпионские пояса WBA, WBO и IBF.