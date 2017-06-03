Чемпион мира-2014 Пер Мертезакер объявил о завершении карьеры игрока

32-летний немецкий защитник Пер Мертезакер принял решение уйти из большого футбола.

- Мне очень повезло провести такую карьеру, и я хочу завершить ее на мажорной ноте. У меня осталась мотивация, но я больше не могу выходить на поле каждые три дня.

Недавно я сказал Арсену Венгеру, что устал и в физическом плане, и психологически. Не хочу стоять на пути у других игроков. Победа в Кубке Англии была хорошим завершением карьеры, которого я не ожидал. «Арсенал» хочет сохранить меня в клубной системе, и переговоры уже начались. Надеюсь, буду работать в сфере бизнес-операций, - заявил Мертезакер.

Напомним, Пер Мертезакер защищал цвета «канониров» с 2011 года, а ранее играл за бременский «Вердер».

В составе сборной Германии в 2014 году он стал чемпионом мира.

