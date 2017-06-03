Крис Куниц: В этом году у «Питтсбурга» не получается доминировать на льду все 60 минут
Нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц поделился мыслями о ходе финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».
- Мы действительно способны выигрывать матчи, уступая по
количеству бросков в створ ворот. Но в любом случае в последних двух играх мы
даем «Нэшвиллу» слишком много возможностей в атаке. В каких-то
эпизодах мы здорово действовали в чужой зоне и реализовывали свои моменты, но
нельзя всегда надеяться, что 20% бросков в створ будут превращаться в голы.
В гостях мы должны быть уверены, что внимательно сыграем в защите и не будем проводить слишком много времени в своей зоне. Я считаю, что в прошлом году в походе за трофеем мы были стабильнее. В этом сезоне у нас были взлеты и падения, довольно большое количество матчей было выиграно за счет индивидуальных усилий того или иного хоккеиста, плюс ко всему оба вратаря продемонстрировали выдающуюся игру.
В этом году у нас не получается доминировать на льду на протяжении всех 60 минут, поэтому необходимо улучшить этот аспект, чтобы добиться конечной цели, - рассказал Куниц в интервью официальному сайт НХЛ.
Напомним, что после двух матчей серии впереди «Питтсбург» - 2-0. Третья встреча противостояния состоится в ночь на воскресенье в Нэшвилле.
Матч
Место и дата
04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция