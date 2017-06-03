Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина4:6, 4:6Суарес Наварро
Теннис  Касаткина0:6, 5:7Халеп
Волейбол  Россия- : -Франция
Теннис  Маррэй7:6, 7:5, 6:0Дель Потро
Теннис  Изнер6:7, 0:0Хачанов
Футбол  Ювентус- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Крис Куниц: В этом году у «Питтсбурга» не получается доминировать на льду все 60 минут

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц поделился мыслями о ходе финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».

- Мы действительно способны выигрывать матчи, уступая по количеству бросков в створ ворот. Но в любом случае в последних двух играх мы даем «Нэшвиллу» слишком много возможностей в атаке. В каких-то эпизодах мы здорово действовали в чужой зоне и реализовывали свои моменты, но нельзя всегда надеяться, что 20% бросков в створ будут превращаться в голы.

В гостях мы должны быть уверены, что внимательно сыграем в защите и не будем проводить слишком много времени в своей зоне. Я считаю, что в прошлом году в походе за трофеем мы были стабильнее. В этом сезоне у нас были взлеты и падения, довольно большое количество матчей было выиграно за счет индивидуальных усилий того или иного хоккеиста, плюс ко всему оба вратаря продемонстрировали выдающуюся игру.

В этом году у нас не получается доминировать на льду на протяжении всех 60 минут, поэтому необходимо улучшить этот аспект, чтобы добиться конечной цели, - рассказал Куниц в интервью официальному сайт НХЛ.

Напомним, что после двух матчей серии впереди «Питтсбург» - 2-0. Третья встреча противостояния состоится в ночь на воскресенье в Нэшвилле.

Матч

Нэшвилл - Питтсбург

Место и дата

04 июня 03:00, Бриджстоун Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Мамин: Однажды Ягр приехал на матч ЦСКА, я подошел и взял у него автографНовичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин поделился мнением о легенде «Пантерз», 45-летнем Яромире Ягре.Максим Мамин: Переход во «Флориду» не связан с усилением ЦСКА в межсезоньеНовичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин рассказал, почему решил отправиться за океан этим летом.Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.Крис Куниц: Рад, что «Питтсбург» до сих пор в деле и имеет шанс побороться за Кубок СтэнлиНападающий «Питтсбурга» Крис Куниц поделился эмоциями о финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла».Сидни Кросби: Приятно видеть, что к Куницу вернулась удачаКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру 37-летнего нападающего команды Криса Куница в последних матчах за «Пингвинз».Джордж Макфи: «Вегас» не будет забирать игрока, не пообщавшись с нимГенеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи рассказал о ходе переговоров с другими клубами перед драфтом расширения.Илья Брызгалов: Ринне найдет свою игру в финале Кубка СтэнлиБывший голкипер «Анахайма», «Финикса» и «Филадельфии» Илья Брызгалов высказался об игре вратаря «Нэшвилла» Пекки Ринне в первых двух матчах финала Кубка Стэнли.В «Далласе» оценивают шансы на возвращение Ничушкина как 50 на 50Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин может выйти на уровень форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Об этом заявил директор скаутской службы «Далласа» Джо Макдоннелл, который высказался о возможном возвращении 22-летнего форварда в НХЛ.Пи Кей Саббэн: Я сказал, что мы выиграем третий матч, и я в это верюЗащитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн не сомневается в победе над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.Боб Мюррей: Карлайл хочет выиграть еще один Кубок Стэнли с «Анахаймом»Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей прокомментировал продление контракта с главным тренером Рэнди Карлайлом.«Анахайм» продлил контракт с Карлайлом до 2019 годаГлавный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года и действует до сезона 2018/2019 включительно.«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ«Советский спорт» собрал самые важные слова о спорте, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме.Борис Майоров: Не понимаю молодых игроков, которые рвутся в НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отъезд в НХЛ перспективных российских игроков.Маклин покинул тренерский штаб «Анахайма»Ассистент главного тренера «Анахайма» Пол Маклин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.«Лос-Анджелес» подписал контракт с ИмамойФорвард Боконджи Имама подписал трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом».Форвард сборной Чехии стал одноклубником ШипачеваФорвард сборной Чехии Томаш Гика подписал контракт с «Вегас Голден Найтс», который в грядущем сезоне дебютирует в НХЛ.Чешский форвард Томаш Гика стал третьим игроком «Вегаса»Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с чешским нападающим Томашем Гикой.Мамин подписал контракт новичка с «Флоридой»Бывший нападающий московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт новичка с «Флоридой».Мамин перешел из ЦСКА в «Флориду»Российский нападающий Максим Мамин подписал контракт с «Флоридой». Об этом сообщает RT со ссылкой на твиттер журналиста Рено Лавуа.Майк Салливан: Мне очень нравится тренировать ГюнцеляГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после второго матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1) прокомментировал результативность форварда Джейка Гюнцеля.
Футбол
Федор Кудряшов: Шансы в финале Лиги чемпионов - 60 на 40 в пользу «Ювентуса»
Теннис
Маррэй обыграл Дель Потро и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос», где может встретиться с Хачановым
Футбол
Александр Бухаров: Дзюба – футболист очень хороший, но, видимо, у него проблемы
Волейбол
«Газпром» подтвердил создание петербургского «Зенита»
все новости
Нэшвилл
Нэшвиллкалендарьстатистика
Питтсбург
Питтсбургкалендарьстатистика
Крис Куниц
Крис Куницвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли