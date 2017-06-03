Сидни Кросби: Приятно видеть, что к Куницу вернулась удача

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру 37-летнего нападающего команды Криса Куница в последних матчах за «Пингвинз».

- Крис относится к игрокам, которые делают все на благо команды. Он всегда является примером для подражания на льду и вне игровой площадки, это настоящий командный игрок, который приносит огромную пользу клубу. Приятно видеть, что в последних матчах к нему вернулась удача, он это полностью заслужил отношением к делу. Крис всегда сражается до последнего. Возможно, статистика не всегда это отражает, но в раздевалке все знают, какое значение он имеет для нас, - цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в последних трех матчах за «Питтсбург» Куниц набрал 7 (2+5) очков.