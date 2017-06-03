Крис Куниц: Рад, что «Питтсбург» до сих пор в деле и имеет шанс побороться за Кубок Стэнли

Нападающий «Питтсбурга» Крис Куниц поделился эмоциями о финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла».

- Каждый раз, когда вы доходите до финала Кубка Стэнли, испытываете разные чувства, но в то же время они всегда чрезвычайно приятные. Вы никогда не знаете, будет ли у вас еще когда-нибудь шанс выиграть титул, поэтому я настраиваюсь на то, что это, возможно, моя последняя попытка в карьере. Иногда все сводится к тому, что один рикошет может завершить сезон, так что я очень рад, что «Питтсбург» до сих пор в деле и имеет шанс побороться за Кубок Стэнли, - рассказал Куниц в интервью официальному сайт НХЛ.

Напомним, что в последних трех матчах за «Питтсбург» 37-летний форвард «Пингвинз» набрал 7 (2+5) очков.

После двух матчей серии впереди «Питтсбург» - 2-0. Третья встреча противостояния состоится в ночь на воскресенье в Нэшвилле.