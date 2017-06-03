Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.

- Овечкину в нынешней ситуации не стоит лезть на рожон, - сказал Борис Майоров. - Наверняка НХЛ применит какие-то карательные санкции против игроков, которые решат самовольно отправиться на Олимпиаду. И я не верю, что Александр пойдет наперекор жесткому решению лиги.

Напомним, что ранее Овечкин заявлял, что в любом случае поедет выступать на Олимпиаду в Корее.