Максим Мамин: Переход во «Флориду» не связан с усилением ЦСКА в межсезонье

Новичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин рассказал, почему решил отправиться за океан этим летом.

- Решение получилось тяжелым, я долго думал. У меня было все нормально в ЦСКА. Но я посчитал, что пора уже ехать туда. 22 года - самый возраст. И это никак не связано с тем, что ЦСКА серьезно усилился в межсезонье. Разве конкуренция - это плохо? Наоборот, в ней сам растешь как игрок. Я этого никогда не боялся.

Деньги у меня не стояли во главе угла. Важно было знать, что меня хотят видеть во «Флориде». То, что могут отправить в фарм-клуб? Нет, такая перспектива меня не пугает.



Фактор Олимпиады? Понятно, что я мог бы попасть в Пхенчхан, если бы очень сильно провел первую половину сезона. То есть все зависело бы от меня. Такой шанс был, но это не стало ключевым фактором в моем выборе, - передает слова Мамина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 2 июня бывший нападающий ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт новичка с «Флоридой». Форвард в минувшем сезоне принял участие в 42 встречах ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 25 очков (12+13).