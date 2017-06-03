Максим Мамин: Однажды Ягр приехал на матч ЦСКА, я подошел и взял у него автограф

Новичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин поделился мнением о легенде «Пантерз», 45-летнем Яромире Ягре.

- Ягр - феноменальный человек. Играет очень здорово, стабильно. Но в основном «Флорида» - молодая команда, там хорошие перспективные ребята.

Мы на льду с ним не пересекались. Когда Ягр выступал за «Авангард», я еще играл в юниорке. Но смотрел на него с трибуны. А однажды Яромир приехал на матч в ЦСКА, я подошел и взял у него автограф. Пацаном тогда был, восхищался этим игроком, - цитирует Мамина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 2 июня бывший нападающий ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт новичка с «Флоридой». Форвард в минувшем сезоне принял участие в 42 встречах ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 25 очков (12+13).