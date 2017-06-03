Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина4:6, 4:6Суарес Наварро
Теннис  Касаткина0:6, 5:7Халеп
Волейбол  Россия- : -Франция
Теннис  Маррэй7:6, 7:5, 6:0Дель Потро
Теннис  Изнер6:7, 0:0Хачанов
Футбол  Ювентус- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Максим Мамин: Однажды Ягр приехал на матч ЦСКА, я подошел и взял у него автограф

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Новичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин поделился мнением о легенде «Пантерз», 45-летнем Яромире Ягре.

- Ягр - феноменальный человек.  Играет очень здорово, стабильно. Но в основном «Флорида» - молодая команда, там хорошие перспективные ребята.

Мы на льду с ним не пересекались. Когда Ягр выступал за «Авангард», я еще играл в юниорке. Но смотрел на него с трибуны. А однажды Яромир приехал на матч в ЦСКА, я подошел и взял у него автограф. Пацаном тогда был, восхищался этим игроком, - цитирует Мамина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что 2 июня бывший нападающий ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт новичка с «Флоридой». Форвард в минувшем сезоне принял участие в 42 встречах ЦСКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ, набрав в них 25 очков (12+13).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Максим Мамин: Переход во «Флориду» не связан с усилением ЦСКА в межсезоньеНовичок «Флориды» российский нападающий Максим Мамин рассказал, почему решил отправиться за океан этим летом.Борис Майоров: Не думаю, что Овечкин пойдет наперекор решению НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров высказал свое мнение об участие форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в Зимних играх-2018.Крис Куниц: Рад, что «Питтсбург» до сих пор в деле и имеет шанс побороться за Кубок СтэнлиНападающий «Питтсбурга» Крис Куниц поделился эмоциями о финале Кубка Стэнли против «Нэшвилла».Сидни Кросби: Приятно видеть, что к Куницу вернулась удачаКапитан «Питтсбурга» Сидни Кросби оценил игру 37-летнего нападающего команды Криса Куница в последних матчах за «Пингвинз».Крис Куниц: В этом году у «Питтсбурга» не получается доминировать на льду все 60 минутНападающий «Питтсбурга» Крис Куниц поделился мыслями о ходе финальной серии Кубка Стэнли с «Нэшвиллом».Джордж Макфи: «Вегас» не будет забирать игрока, не пообщавшись с нимГенеральный менеджер «Вегаса» Джордж Макфи рассказал о ходе переговоров с другими клубами перед драфтом расширения.Илья Брызгалов: Ринне найдет свою игру в финале Кубка СтэнлиБывший голкипер «Анахайма», «Финикса» и «Филадельфии» Илья Брызгалов высказался об игре вратаря «Нэшвилла» Пекки Ринне в первых двух матчах финала Кубка Стэнли.В «Далласе» оценивают шансы на возвращение Ничушкина как 50 на 50Форвард ЦСКА Валерий Ничушкин может выйти на уровень форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина. Об этом заявил директор скаутской службы «Далласа» Джо Макдоннелл, который высказался о возможном возвращении 22-летнего форварда в НХЛ.Пи Кей Саббэн: Я сказал, что мы выиграем третий матч, и я в это верюЗащитник «Нэшвилла» Пи Кей Саббэн не сомневается в победе над «Питтсбургом» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.Боб Мюррей: Карлайл хочет выиграть еще один Кубок Стэнли с «Анахаймом»Генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей прокомментировал продление контракта с главным тренером Рэнди Карлайлом.«Анахайм» продлил контракт с Карлайлом до 2019 годаГлавный тренер «Анахайма» Рэнди Карлайл продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на два года и действует до сезона 2018/2019 включительно.«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ«Кубок конфедераций будет на «Матч ТВ». Главные цитаты второго дня ПМЭФ«Советский спорт» собрал самые важные слова о спорте, сказанные на Петербургском международном экономическом форуме.Борис Майоров: Не понимаю молодых игроков, которые рвутся в НХЛДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал отъезд в НХЛ перспективных российских игроков.Маклин покинул тренерский штаб «Анахайма»Ассистент главного тренера «Анахайма» Пол Маклин покинул клуб в связи с истечением срока контракта.«Лос-Анджелес» подписал контракт с ИмамойФорвард Боконджи Имама подписал трехлетний контракт новичка с «Лос-Анджелесом».Форвард сборной Чехии стал одноклубником ШипачеваФорвард сборной Чехии Томаш Гика подписал контракт с «Вегас Голден Найтс», который в грядущем сезоне дебютирует в НХЛ.Чешский форвард Томаш Гика стал третьим игроком «Вегаса»Новый клуб НХЛ «Вегас Голден Найтс» подписал контракт с чешским нападающим Томашем Гикой.Мамин подписал контракт новичка с «Флоридой»Бывший нападающий московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт новичка с «Флоридой».Мамин перешел из ЦСКА в «Флориду»Российский нападающий Максим Мамин подписал контракт с «Флоридой». Об этом сообщает RT со ссылкой на твиттер журналиста Рено Лавуа.Майк Салливан: Мне очень нравится тренировать ГюнцеляГлавный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан после второго матча финала Кубка Стэнли с «Нэшвиллом» (4:1) прокомментировал результативность форварда Джейка Гюнцеля.
Футбол
Федор Кудряшов: Шансы в финале Лиги чемпионов - 60 на 40 в пользу «Ювентуса»
Теннис
Маррэй обыграл Дель Потро и вышел в 4-й круг «Ролан Гаррос», где может встретиться с Хачановым
Футбол
Александр Бухаров: Дзюба – футболист очень хороший, но, видимо, у него проблемы
Волейбол
«Газпром» подтвердил создание петербургского «Зенита»
все новости
Флорида
Флоридакалендарьстатистика
Яромир Ягр
Яромир Ягрвсе новости
Максим Мамин
Максим Маминвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости