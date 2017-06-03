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Доменико Кришито: Я хочу вернуться в Италию, результаты «Зенита» не позволяют говорить о продлении контракта

Источник:  Calcio MercatoКомментарии

Защитник «Зенита» Доменико Кришито хотел бы продолжить карьеру на родине, в итальянской серии А.

- Я хотел бы вернуться в Италию, время пришло. Мы приостановили переговоры с «Зенитом» о продлении контракта, поэтому он истекает летом 2018 года.

В этом сезоне мы не достигли намеченных целей, несмотря на огромный потенциал команды. Мы все хотели большего, пробиться в Лигу чемпионов. Но уход Гарая, Витцеля и Халка заметно осложнил дело.

Буду откровенен. Я начну предсезонную подготовку в составе «Зенита», но не буду обсуждать новый контракт. В кругу семьи мы приняли решение, что лучше вернуться в Италию.

Посмотрим, что произойдет, у меня еще год контракта с «Зенитом». В январе мы обсуждали его пролонгацию, но потом все остановилось из-за плохих результатов команды. С тех пор я поменял свою точку зрения и решил, что хочу вернуться в серию А. Я открыт для предложений, - заявил Кришито.

Напомним, итальянский защитник играет за «Зенит» с 2011 года. В составе команды он стал двукратным чемпионом России.

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