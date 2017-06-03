Константин Сарсания опроверг информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и Джеко

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания опроверг информацию об интересе питерского клуба к нападающим футбольных клубов «Ницца» и «Рома» Марио Балотелли и Эдину Джеко.

- Нет, это не правда, просьбы от Манчини не было и переговоров никаких мы не вели. Про возможный переход Джеко тоже неправда, мы его не рассматриваем, как и Адама Масину. Андреа Белотти - прекрасный нападающий, но он очень дорогой. Никого из этого списка мы не рассматривали, у нас есть определенные интересы на итальянском рынке, о которых я не скажу, - приводит слова Сарсании ТАСС.

Напомним, что ранее итальянские СМИ об интересе «Зенита» к 26-летнему Балотелли, 31-летнему Джеко.