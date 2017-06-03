Александр Жуков: Новый гольф-клуб в Петергофе сможет принимать международные соревнования

- Открытие любого нового спортивного объекта - это всегда большое событие. Тем более, если речь идет о гольфе, который стал олимпийским видом спорта. Для России гольф - относительно новый вид спорта, но он быстро набирает популярность. Я сам однажды взял в руки клюшку и с тех пор не могу оторваться, - рассказал президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, принявший участие в турнире «ПМЭФ-2017 - чемпионат Газпромбанк Private Banking».

Официальное открытие нового гольф-клуба в Петергофе с 18-луночным полем, созданным по проекту архитектора Грега Нормана запланировано на июль.

- Здесь можно будет проводить любые всероссийские и в перспективе международные соревнования. Важно, что в Петергофе будет создана и детская школа гольфа, - отметил Александр Жуков.

В заключительный день Петербургского международного экономического форума также проходят II Санкт-Петербургские корпоративные игры, турнир по теннису, и турнир по мини-футболу с участием команд консульских представительств.