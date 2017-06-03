Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Веснина4:6, 4:6Суарес Наварро
Теннис  Касаткина0:6, 5:7Халеп
Волейбол  Россия0 : 2Франция
Теннис  Маррэй7:6, 7:5, 6:0Дель Потро
Теннис  Изнер6:7, 0:0Хачанов
Футбол  Ювентус- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Колыванов: Моя задача - вывести «Торпедо» в ФНЛ

Источник:  ФК «Торпедо»Комментарии

Новый главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал о поставленных перед ним задачах.

- Я подписал контракт с «Торпедо» на два года. Это клуб с именем и мне очень приятно в нем работать. С 13 числа я приступаю к своим обязанностям. Сейчас нужно разобраться по составу, ведь стоит задача выйти в ФНЛ.

Планируем провести два сбора в Подольске. 13 июня команда соберется в Москве на пять дней, а 19 едем на первый сбор в Подольск до 30 июня. Потом пару дней отдыха и еще 10 дней в Подольске. Сейчас план такой, но возможно будут изменения, — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, в 2012 - 2015 годах Игорь Колыванов работал с «Уфой».


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Хорошо, старой и страшной не назвали». Канделаки – о видеоскандале и воровстве«Хорошо, старой и страшной не назвали». Канделаки – о видеоскандале и воровствеГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объяснила свою позицию по двум самым громким эпизодам из жизни телеканала.Андрей Тихонов: В «Крыльях» тренерский штаб останется тот же, что был в «Енисее»Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов объявил, кто войдет в его тренерский штаб.Спортивный директор «Енисея»: Следующий тренер будет подобран под серьезные задачи клубаСпортивный директор «Енисея» Денис Петровский прокомментировал уход из команды Андрея Тихонова, который подписал контракт с «Крыльями Советов».Врио зампредседателя правительства Калининградской области: Сложно представить, как играть на новом стадионе в ПФЛВрио заместителя председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о новом стадионе к чемпионату мира.Врио зампредседателя правительства Калининградской области: Губернатор поставил задачу «Балтике» выйти в РФПЛ к 2020 годуВрио заместителя председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о выступлении клуба и рассказал о целях на ближайшие сезоны.Андрей Тихонов: Над предложением «Крыльев Советов» долго не раздумывалНовый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о возвращении в клуб из Самары.Андрей Тихонов: По уровню высшая и первая лиги в России заметно отличаютсяНовый наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов оценил уровень футбола в РФПЛ и ФНЛ.Андрей Тихонов: Подписал контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1»Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о том, почему он согласился возглавить команду.Экс-игроки ЦСКА Рыжов и Ревякин подписали контракты с «Араратом»Московский «Арарат» оформил контракты с бывшими игроками ЦСКА вратарем Сергеем Ревякиным и нападающим Дмитрием Рыжовым. Об этом сообщает группа клуба Вконтакте.Манчини возглавил «Зенит», Бердыев покинул «Ростов», Тихонов ушел в «Крылья», Кецбая – в «Оренбург». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Темури Кецбая: У «Оренбурга» есть цель, которая всем яснаНовоиспеченный главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая сообщил, что перед ег командой стоит цель – вернуться в РФПЛ.В «Оренбурге» расчитывают, что Кецбая вернет команду в РФПЛЧлен попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что руководства клуба рассчитывает, что новый главный тренер Тимур Кецбая выполнит задачу по возвращению команды в премьер-лигу.Кецбая назначен главным тренером «Оренбурга», Гнездилов – президентом клубаНовым главным тренером «Оренбурга» стал грузинский специалист Темур Кецбая. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Дмитрий Шляхтин: Бюджет «Крыльев Советов» будет оптимизированПредседатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, как изменится бюджет клуба в связи с вылетом в ФНЛ.Роман Павлюченко: Мог остаться в премьер-лиге, но хотел быть ближе к семьеБывший нападающий сборной России и «Урала» Роман Павлюченко прокомментировал свой переход в «Арарат».Николай Меркушкин: Тихонов сделает все, чтобы добиться успехаГубернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал назначение Андрея Тихонова главным тренером «Крыльев Советов».«Торпедо» подтвердило назначение КолывановаГлавным тренером московского «Торпедо» стал Игорь Колыванов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.«Енисей» объявил об уходе Тихонова в «Крылья Советов»Как сообщает официальный сайт «Енисея», российский специалист Андрей Тихонов отказался продлевать контракт с клубом.Колыванов может возглавить «Торпедо»Российский специалист Игорь Колыванов может стать главным тренером московского «Торпедо».Игорь Черевченко: Я никого не боюсьИгорь Черевченко: Я никого не боюсьЭкс-наставник «Локомотива» – о «Балтике», взаимоотношениях со Смородской и уходе из команды Красножана.
Футбол
Марчелло Липпи: «Ювентус» готов выиграть Лигу чемпионов, команда созрела
Футбол
Виталий Мутко: Черчесов найдет, кем заменить Дзюбу
Футбол
Игорь Колыванов: Моя задача - вывести «Торпедо» в ФНЛ
Футбол
Константин Сарсания опроверг информацию об интересе «Зенита» к Балотелли и Джеко
все новости
Торпедо
Торпедокалендарьстатистика
Игорь Колыванов
Игорь Колывановвсе новости
Россия. ПФЛ
Россия. ПФЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости