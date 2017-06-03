Игорь Колыванов: Моя задача - вывести «Торпедо» в ФНЛ

Новый главный тренер московского «Торпедо» Игорь Колыванов рассказал о поставленных перед ним задачах.

- Я подписал контракт с «Торпедо» на два года. Это клуб с именем и мне очень приятно в нем работать. С 13 числа я приступаю к своим обязанностям. Сейчас нужно разобраться по составу, ведь стоит задача выйти в ФНЛ.

Планируем провести два сбора в Подольске. 13 июня команда соберется в Москве на пять дней, а 19 едем на первый сбор в Подольск до 30 июня. Потом пару дней отдыха и еще 10 дней в Подольске. Сейчас план такой, но возможно будут изменения, — цитирует специалиста официальный сайт клуба.

Напомним, в 2012 - 2015 годах Игорь Колыванов работал с «Уфой».



