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Виталий Мутко: Черчесов найдет, кем заменить Дзюбу

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что форвард «Зенита» Артем Дзюба не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

– У Дзюбы еще перед сбором были болевые ощущения. На полную мощь Артем работать не может. Тут вопрос: играть на болевых ощущениях, с уколами, или нет? Приняли совместное решение, чтобы он в более щадящем режиме привел колено в порядок и подготовился к сезону.

Надо просто глубоко изучить эту тему. Проблема Дзюбы с коленом же общеизвестна, медицинская служба «Зенита» должна еще раз его посмотреть. Мы видим, что и у Дзагоева такая же проблема. Врачи ЦСКА, думаю, тоже будут внимательнее следить за Аланом. Что это такое: только он форму набирает, подходит к матчам сборной или клубе – и опять травма.

Как на травму Дзюбы отреагировал Черчесов? Надо абсолютно спокойно к этому относиться. Это же спорт, люди получают травмы. Есть команда, в ней – лучшие игроки. Найдется, кем заменить Артема, - рассказал Мутко в интервью «Матч ТВ».

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).
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