Главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.

- Нельзя недооценивать значение уверенности в себе, которая приходит с завоеванием шести скудетто кряду. Это исключительный результат. Проиграв в 2015 году «Барселоне», в «Ювентусе» поняли, что важно улучшить техническую оснащенность команды, поэтому клуб заполучил таких чемпионов, как Гонсало Игуаин, Пауло Дибала и Сами Хедира. Думаю, на этот раз мы с уверенностью можем сказать, что «Ювентус» имеет все необходимое для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Команда созрела.

Я очень надеюсь, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов по многим причинам, но прежде всего потому, что это позволит Буффону претендовать на «Золотой мяч». Джиджи этого заслуживает, - заявил Липпи.

Встреча «Ювентус» - «Реал» начнется в 21:45 по московскому времени.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году под руководством Марчелло Липпи.