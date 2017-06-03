Валерий Газзаев: У Манчини есть своя философия игры

Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился мнением о последних кадровых изменениях в «Зените».

– Наверное, все изменения связаны с тем, что руководство не удовлетворено результатом. Пришли новые руководители, Сергей Александрович Фурсенко работал президентом РФС, а в «Зените» – во время победы в Кубке УЕФА, поэтому его возвращение в клуб неслучайно. Что касается Манчини, я его знаю как очень талантливого, большого специалиста, который работал в хороших клубах, у него есть своя философия игры.

Любое изменение в тренерском штабе – это всегда надежда на лучшее выступление команды. Будем на это надеяться, чем выше будет конкурентоспособная среда среди ведущих клубов – «Спартака», «Зенита», ЦСКА и, надеюсь, «Краснодара», который уже должен о себе заявить, тем выше будет уровень нашего футбола. Поэтому все изменения, которые происходят, происходят только к лучшему, а сезон покажет, насколько эти изменения оправданы.

Конечно, будет противостояние Манчини и Карреры, но мне хочется, чтобы наши тренеры боролись за самые высокие места, чтобы молодые российские специалисты боролись за Лигу чемпионов, поэтому давайте будем поддерживать наших тренеров. Они часто остаются в тени, но мне этого не хотелось бы, - передает слова Газзаева ТАСС.

Напомним, что 1 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Манчини по схеме «3+2». Последним местом работы 52-летнего итальянца был миланский «Интер», который он покинул в августе 2016 года. Ранее петербургский клуб возглавлял Мирча Луческу, под руководством которого сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.