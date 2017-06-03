Арриго Сакки: Мы увидим финал Лиги чемпионов в исполнении равных команд

Бывший главный тренер «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов-2016/17.

- Это будет финал двух равных команд. «Реал» привык побеждать, зато у «Ювентуса» есть мощь и боевой дух. У команды есть несколько вариантов, чтобы огорчить «Реал»: удары головой Манджукича, выстрелы со штрафного Пьянича и Дибалы, помощь защитников при стандартных положениях и контратаки.

Однако свою роль может сыграть и история турнира. Полагаю, что у «Ювентуса» было бы больше шансов в обычном матче с «Реалом». Финал Лиги чемпионов — это совсем другой случай. И все же если мадридцы хотят одолеть «Юве», то им нужно выдать великолепную игру, - цитирует Сакки официальный сайт УЕФА.

Встреча «Ювентус» - «Реал» начнется в 21:45 по московскому времени.

Королевский клуб является действующим обладателем трофея. За всю историю Лиги чемпионов еще ни одной команде не удавалось защитить титул.

«Ювентус» в последний раз выигрывал Лигу чемпионов в 1996 году.