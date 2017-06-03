Подмосковное «Динамо» обыграло «Дину» и стало чемпионом России
Подмосковное «Динамо» обыграло московскую «Дину» в третьем матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу и завоевало титул.
Встреча в Щелково завершилась со счетом 6:4 в пользу бело-голубых. Итоговый счет в серии: 3-0 в пользу команды Темура Алекберова.
Таким образом, «Динамо» в десятый раз стало чемпионом страны и защитило титул, завоеванный в прошлом году.
Напомним, обладателями бронзовых медалей первенства сегодня стали футболисты «Газпрома-Югры».
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