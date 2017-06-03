Ринат Билялетдинов: Искренне хочу, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов, поэтому буду симпатизировать «Ювентусу»

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».

- Никому из команд предпочтения не отдаю, но искренне хочу, чтобы Буффон выиграл Лигу чемпионов, поэтому буду симпатизировать «Ювентусу». В целом просто интересно понаблюдать за такой встречей. Таких матчей часто не бывает.

Смогут ли команды выявить победителя в основное время? Хотелось бы, чтобы было дополнительное время. Серия 11-метровых? Это элемент несправедливости. Но если дело дойдет до серии пенальти и Буффон станет ее героем, то это будет его звездный час, вишенка на торте, - рассказал специалист в интервью «Газете.Ru».

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.