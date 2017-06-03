Вавринка вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал победу в третьем
раунде Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
В субботу швейцарский теннисист в трех партиях со счетом 7:6
(7:2), 6:0, 6:2 победил итальянца Фабио Фоньини. Соперники провели на корте
почти два часа.
В следующем круге Вавринка сыграет с сильнейшим в противостоянии
французов – Ришара Гаске и Гаэля Монфиса.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Фоньини Ф. (Италия) - 7:6, 6:0, 6:2
Место и дата
03 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
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