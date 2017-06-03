Вавринка вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос»

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка одержал победу в третьем раунде Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.



В субботу швейцарский теннисист в трех партиях со счетом 7:6 (7:2), 6:0, 6:2 победил итальянца Фабио Фоньини. Соперники провели на корте почти два часа.



В следующем круге Вавринка сыграет с сильнейшим в противостоянии французов – Ришара Гаске и Гаэля Монфиса.



Париж (Франция)

Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

3-й круг