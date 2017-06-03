Валерий Рейнгольд: Одной прагматики «Ювентусу» не хватит. «Реал» их разорвет

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Ювентус».

«Я считаю, что «Ювентус» - классная команда, но одной футбольной прагматики против «Реала» - мало. «Реал» итальянцев разорвет», - сказал Рейнгольд.

Напомним, что финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.