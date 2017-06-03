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Сборная России обыграла венгерок и отобралась на ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России в своем четвертом мачте отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года переиграли команду Венгрии.

Встреча, прошедшая в субботу в хорватском Осиеке, завершилась уверенной победой россиянок в трех партиях – 3:0 (25:11, 25:21, 25:7). Самой результативной в составе россиянок стала Наталия Гончарова, набравшая 19 очков.

Таким образом, россиянки одержали четвертую победу на турнире и досрочно обеспечили себе первое место в турнире. Таким образом, россиянки отобрались на чемпионат мира-2018.

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