Сборная России обыграла венгерок и отобралась на ЧМ-2018
Волейболистки сборной России в своем четвертом мачте
отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года переиграли команду Венгрии.
Встреча, прошедшая в субботу в хорватском Осиеке, завершилась
уверенной победой россиянок в трех партиях – 3:0 (25:11, 25:21, 25:7). Самой
результативной в составе россиянок стала Наталия Гончарова, набравшая 19 очков.
Таким образом, россиянки одержали четвертую победу на турнире и досрочно обеспечили себе первое место в турнире. Таким образом, россиянки отобрались на чемпионат мира-2018.
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