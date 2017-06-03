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Спаллетти договорился с «Интером» о контракте в 4 миллиона евро за сезон

Источник:  La Gazzetta dello SportКомментарии

Бывший главный тренер «Ромы», покинувший команду по окончанию этого сезона, Лучано Спаллетти достиг соглашения с «Интером». Об этом сообщает итальянская La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, контракт экс-наставника «Зенита» с миланским клубом будет заключен по схеме 2+1. По условиям соглашения Спаллетти будет зарабатывать в «Интере» € 4 млн за сезон.

Как сообщается, стороны подпишут договор в начале следующей недели.

Напомним, что в минувшем сезоне «Рома» под руководством Спаллетти заняла второе место в чемпионате Италии.

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