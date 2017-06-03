Дубль Моутинью помог португальцам разгромить киприотов
Футболисты сборной Португалии на своем поле уверенно обыграли
команду Кипра в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая в субботу в Эшториле, завершилась победой
хозяев со счетом 4:0. Дубль в составе победителей сделал Жоау Моутинью, а еще
по голу забили Пицци и Андре Мигел Валенте Силва .
Обе сборные продолжают борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России. После пяти матчей в группе В португальцы с 12 очками идут вторыми, киприоты (пять игр, четыре очка) идут четвертыми в группе Н.
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