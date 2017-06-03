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Дубль Моутинью помог португальцам разгромить киприотов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты сборной Португалии на своем поле уверенно обыграли команду Кипра в товарищеском матче.

Встреча, прошедшая в субботу в Эшториле, завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Дубль в составе победителей сделал Жоау Моутинью, а еще по голу забили Пицци и Андре Мигел Валенте Силва .

Обе сборные продолжают борьбу за попадание в финальную часть чемпионата мира 2018 года в России. После пяти матчей в группе В португальцы с 12 очками идут вторыми, киприоты (пять игр, четыре очка) идут четвертыми в группе Н.

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