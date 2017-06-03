«Ювентус» - «Реал». Стартовые составы
Стали
известны стартовые составы итальянского «Ювентуса» и испанского «Реала» на
финальный матч Лиги чемпионов.
Основной
состав «Ювентуса»: Буффон, Барцальи, Кьеллини, Бонуччи, Сандро,
Пьянич, Хедира, Дани Алвес, Манджукич, Дибала и Игуаин.
Стартовый
состав «Реала»: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Касемиро, Модрич,
Кроос, Иско, Бензема и Роналду.
Встреча «Ювентус» - «Реал» пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи, Пьянич, Хедира, Дибала, Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско, Кроос, Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема
Предупреждения:
Дибала, 12 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция