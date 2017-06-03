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Фабио Капелло: За кого болеть в финале? Меня разрывает на части

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Бывший главный тренер сборной России итальянский специалист Фабио Капелло сообщил, что в финале Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом» будет болеть за клуб из Турина.

«Я буду болеть за «Ювентус» в этом матче. По правде говоря, меня разрывает на две части, но у одной из сторон есть итальянский флаг, и это играет свою роль. Я поддержу итальянскую команду», - приводит Football Italia слова Капелло.

Финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. Капелло работал главным тренером и в «Реале», и в «Ювентусе». Оба клуба под его руководством по два раза становились чемпионами своих стран.

Матч

Ювентус - Реал - 0:0

1-й тайм

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи, Пьянич, Хедира, Дибала, Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско, Кроос, Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема

Предупреждения:

Дибала, 12 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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