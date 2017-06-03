Фабио Капелло: За кого болеть в финале? Меня разрывает на части
Бывший главный тренер сборной России итальянский специалист
Фабио Капелло сообщил, что в финале Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом»
будет болеть за клуб из Турина.
«Я буду болеть за «Ювентус» в этом матче. По правде говоря,
меня разрывает на две части, но у одной из сторон есть итальянский флаг, и это
играет свою роль. Я поддержу итальянскую команду», - приводит Football Italia
слова Капелло.
Финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. Капелло работал главным тренером и в «Реале», и в «Ювентусе». Оба клуба под его руководством по два раза становились чемпионами своих стран.
Матч
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи, Пьянич, Хедира, Дибала, Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско, Кроос, Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема
Предупреждения:
Дибала, 12 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция