Фабио Капелло: За кого болеть в финале? Меня разрывает на части

Бывший главный тренер сборной России итальянский специалист Фабио Капелло сообщил, что в финале Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ювентусом» будет болеть за клуб из Турина.



«Я буду болеть за «Ювентус» в этом матче. По правде говоря, меня разрывает на две части, но у одной из сторон есть итальянский флаг, и это играет свою роль. Я поддержу итальянскую команду», - приводит Football Italia слова Капелло.



Финал пройдет 3 июня в Кардиффе. Начало встречи в 21:45 по московскому времени. Капелло работал главным тренером и в «Реале», и в «Ювентусе». Оба клуба под его руководством по два раза становились чемпионами своих стран.