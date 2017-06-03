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Сборная России обыграла турчанок

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболистки сборной России обыграли команду Турции в первом контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017, который стартует в Чехии 16 июня.

Встреча, прошедшая в субботу в Крылатском, завершилась со счетом 59:58 в пользу россиянок. В составе победительниц самой результативной стала Мария Вадеева, набравшая 12 очков.

В воскресенье сборная России проведет второй товарищеский матч с командой Турции.

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