Сборная России обыграла турчанок
Баскетболистки сборной
России обыграли команду Турции в первом контрольном матче в рамках подготовки к
чемпионату Европы-2017, который стартует в Чехии 16 июня.
Встреча, прошедшая в субботу
в Крылатском, завершилась со счетом 59:58 в пользу россиянок. В составе
победительниц самой результативной стала Мария Вадеева, набравшая 12 очков.
В воскресенье сборная России проведет второй товарищеский матч с командой Турции.
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