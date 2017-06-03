Джеко собирается остаться в «Роме»

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко не планирует рассматривать предложения о переходе в другой клуб во время летнего трансферного окна.

Как пишет La Gazzetta dello Sport, босниец хочет продолжить выступления за римский клуб независимо от того, кто будет назначен на пост главного тренера после ухода Лучано Спаллетти.

Напомним, ранее итальянские СМИ сообщили об интересе к Джеко со стороны Роберто Манчини, который 1 июня возглавил петербургский «Зенит». Итальянец работал с форвардом в «Манчестер Сити» с 2010 по 2013 годы.

31-летний нападающий выступает за «Рому» с 2015 года. В сезоне 2016/2017 Джеко забил 29 голов в 37 матчах Серии А и стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии. Контракт игрока с римским клубом действует до 30 июня 2020 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.