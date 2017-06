Джон Таварес стал автором самой красивой шайбы «Айлендерс» в сезоне (видео)

Нападающий «Айлендерс» Джон Таварес стал автором самого красивого гола своей команды по итогам сезона. Об этом информирует официальный сайт нью-йоркской команды.

Как сообщается, лучшей была признана шайба, заброшенная форвардом 9 декабря в домашнем матче против «Сент-Луиса» (3:2).

.@91Tavares takes the Goal of the Year with some sick moves vs. the Blues! 🏆 #TavaresSTL #IslesAwards pic.twitter.com/gR3angA6ss