Российские волейболисты проиграли французам

Волейболисты сборной России проиграли в матче Мировой лиги команде Франции.

Россияне потерпели поражение в четырех партиях со счетом 1:3 (13:25, 20:25, 25:22, 21:25). Матч продолжался более полутора часов. Французы одержали вторую победу на этапе Мировой лиги в Казани, у сборной России и Аргентины по одному выигранному матчу, а у болгар два поражения.

Следующий матч сборная России проведет в Мировой лиге против команды Болгарии в воскресенье.