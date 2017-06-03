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Константин Сарсания: Дзюба в понедельник обсудит свою травму с врачами команды

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал, что форвард сборной России и питерского клуба обсудит свою травму с врачами команды.

- Дзюба еще не общался с врачами «Зенита.  Думаю, в понедельник он обсудит с ними свою травму, после чего можно будет говорить о сроках восстановления игрока, - цитирует Сарсанию «Р-Спорт».

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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