Сборная России разгромила команду Литвы

Гандболистки сборной России одержали уверенную победу над командой Литвы в матче турнира в турецкой Анталье.



Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 30:12 в пользу россиянок.



Игра с литовскими гандболистками стала заключительной для сборной России в рамках турнира в Анталье, где команда Евгения Трефилова одержала три победы в трех матчах.



Российские гандболистки принимали участие в турнире в Турции в рамках подготовки к стыковым матчам квалификации чемпионата мира со сборной Польши. Первая игра состоится 9 июня в Астрахани, ответная — 15 июня в Кошалине.