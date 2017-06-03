Сборная России разгромила команду Литвы
Гандболистки сборной России одержали уверенную победу над
командой Литвы в матче турнира в турецкой Анталье.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 30:12
в пользу россиянок.
Игра с литовскими гандболистками стала заключительной для
сборной России в рамках турнира в Анталье, где команда Евгения Трефилова
одержала три победы в трех матчах.
Российские гандболистки принимали участие в турнире в Турции в рамках подготовки к стыковым матчам квалификации чемпионата мира со сборной Польши. Первая игра состоится 9 июня в Астрахани, ответная — 15 июня в Кошалине.
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