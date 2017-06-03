Кокорин и Тимощук посетили финал Лиги чемпионов

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук на своих страницах в инстаграме выложили фотографии со стадиона «Миллениум», где проходит финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал».

Ready to view 👀 Публикация от Kokorink9 (@kokorin9) Июн 3 2017 в 10:03 PDT

«Зенит» по итогам чемпионата России занял третье место и не попал в Лигу чемпионов. Сине-бело-голубые пропустят второй розыгрыш турнира подряд. Петербуржцы в сезоне 2017/2018 сыграют в Лиге Европы, где начнут выступления с третьего квалификационного раунда.

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.