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Кокорин и Тимощук посетили финал Лиги чемпионов

Источник:  InstagramКомментарии

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук на своих страницах в инстаграме выложили фотографии со стадиона «Миллениум», где проходит финальный матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Реал».

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Публикация от Kokorink9 (@kokorin9)

«Зенит» по итогам чемпионата России занял третье место и не попал в Лигу чемпионов. Сине-бело-голубые пропустят второй розыгрыш турнира подряд. Петербуржцы в сезоне 2017/2018 сыграют в Лиге Европы, где начнут выступления с третьего квалификационного раунда.

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

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