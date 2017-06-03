Буффон перед матчем с «Реалом» сравнил цвет формы испанской команды с окрасом «Фиорентины»
Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, увидев фиолетовую форму
мадридского «Реала» на финал Лиги чемпионов, вспомнил о цвете формы итальянской
«Фиорентине».
«Есть ощущение, что «Ювентус» играет с «Фиорентиной», —
приводит Football Italia слова Буффона.
Финал Лиги чемпионов «Ювентус» - «Реал» проходит в эти минуты в Кардиффе. В середине первого тайма испанский клуб впереди - 1:0. Забил Криштиану Роналду.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос, Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция