Буффон перед матчем с «Реалом» сравнил цвет формы испанской команды с окрасом «Фиорентины»

Валерий Газзаев: В финале Лиги чемпионов не стал бы отдавать предпочтения ни одной, ни второй команде

Бывший наставник московского ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил шансы команд на победу в предстоящем финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом».