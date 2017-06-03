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Роналду открыл счет в финале Лиги чемпионов

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Эта встреча проходит в Кардиффе на стадионе «Миллениум». Португалец забил мяч на 20-й минуте после паса Даниэля Карвахаля. «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.

Матч

Ювентус - Реал - 1:3 (1:1)

2-й тайм

Голы

Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3).

Состав

Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич

Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос, Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)

Предупреждения:

Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53

Удаления:

Куадрадо, 83 - нет

Судья:

Феликс Брых (Германия)

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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