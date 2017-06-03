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Глава Счетной палаты: Подготовка к ЧМ-2018 идет без серьезных нарушений

Источник:  ТАССКомментарии

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова сообщила, что подготовка к чемпионату мира-2018 проходит без серьезных нарушений.

- Мы недавно завершили проверку подготовки. Я не могу сказать, что мы увидели там какие-то достаточно серьезные нарушения. Есть определенные отставания по графику выполнения работ, они есть по отдельным стадионам, по строительству дорог, но это все устранимо.

Мы достаточно тесно сотрудничаем с вице-премьером (Виталием) Мутко по этому поводу, обсуждали достаточно предметно результаты этой проверки, и у нас нет оснований предполагать, что Россия не будет готова к чемпионату мира по футболу, - передает слова Голиковой ТАСС.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.

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