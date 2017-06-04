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«Зенит» – «Химки». Видеотрансляция пятого матча полуфинала Единой Лиги ВТБ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в пятом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ сыграют петербургский «Зенит» и подмосковные «Химки».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет видеотрансляцию встречи.

Напомним, что эта серия проводится до трех побед одной из команд. После четырех встреч в противостоянии равенство – 2-2. Сначала в Санкт-Петербурге дважды выиграл «Зенит» - 99:95 и 92:89, а потом в Подмосковье дважды викторию праздновали химчане – 97:73 и 73:71.

Первым финалистом Единой лиги ВТБ стал московский ЦСКА, обыгравший в трех матчах краснодарский «Локомотив-Кубань».

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