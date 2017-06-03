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Сергей Шляпников: В матче с французами не хватало Ковалева

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Сергей Шляпников считает, что травма основного связующего Дмитрия Ковалева помешала волейболистам сборной России лучше провести матч Мировой лиги с французами.

«Если бы был Ковалев сегодня, по результату вопрос был бы спорный. После вчерашней игры ребята почувствовали вкус победы. Будь Ковалев, я бы много на Францию не поставил. Что понравилось? Несмотря на необязательные ошибки, команда держит удар. Считаю, что у команды есть характер, чтобы биться и переламывать ход игры. Это сегодня мы можем занести себе в актив», - приводит «Р-Спорт» слова Шляпникова.

Сборная России в матче Мировой лиги проиграла французам со счетом 1-3. В основном составе россиян впервые сыграл связующий Павел Панков, который заменил травмированного Дмитрия Ковалева.

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