Сергей Шляпников: В матче с французами не хватало Ковалева
Главный тренер сборной России Сергей Шляпников считает, что
травма основного связующего Дмитрия Ковалева помешала волейболистам сборной
России лучше провести матч Мировой лиги с французами.
«Если бы
был Ковалев сегодня, по результату вопрос был бы спорный. После вчерашней игры
ребята почувствовали вкус победы. Будь Ковалев, я бы много на Францию не
поставил. Что понравилось? Несмотря на необязательные ошибки, команда держит
удар. Считаю, что у команды есть характер, чтобы биться и переламывать ход
игры. Это сегодня мы можем занести себе в актив», - приводит «Р-Спорт» слова
Шляпникова.
Сборная России в матче Мировой лиги проиграла французам со счетом 1-3. В основном составе россиян впервые сыграл связующий Павел Панков, который заменил травмированного Дмитрия Ковалева.