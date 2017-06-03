Роналду обогнал Месси в бомбардирской гонке текущего розыгрыша Лиги чемпионов

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду открыл счет в финальном матче Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Португалец забил свой первый мяч в это встрече на 20-й минуте после паса Даниэля Карвахаля. Оформив дубль на 64-й минуте игры Роналду, забил свой 12-й мяч в на турнире и обошел в гонке бомбардиров текущего розыгрыша Лиги чемпионов форварда «Барселоны» Лионеля Месси.



Отметим, что Роналду сыграл в турнире на четыре встречи больше.



«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча.