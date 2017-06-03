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Джордж Макфи: Не представляю, что «Вегас» возьмет игрока вроде Ковальчука. Будем искать более молодых

Источник:  SportsnetКомментарии

Генеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи рассказал, нужны ли команде опытные игроки и возможен ли переход нападающего Ильи Ковальчука в клуб-новичок НХЛ. 

- Нам не обязательно нужны игроки с большим именами. Лицом нашей франшизы будет логотип, таков путь «Вегаса». Мы постараемся взять как можно больше хороших игроков, но самое главное - построить хорошую командную химию. Это штамп, но такова реальность. Нет необходимости в больших именах. Я общался по поводу драфта расширения, и мне сказали, что бывают неожиданные сюрпризы, которые могут дать клубу гораздо больше. Ты берешь молодых хоккеистов, о которых никогда не слышали, а через два года они становятся хорошими игроками.

- Один из игроков, о котором много говорят - Илья Ковальчук.
- У нас не было разговоров на эту тему. Не представляю, что мы пойдем таким путем - имею в виду, что возьмем игрока вроде Ковальчука. Мы будем искать более молодых хоккеистов, которые играли бы в «Вегасе» три-четыре года, - приводит слова Макфи Sportsnet.

Напомним, 30 апреля истек срок контракта Ковальчука с петербургским СКА. В НХЛ права на нападающего принадлежат «Нью-Джерси», который хоккеист покинул летом 2013 года. В мае генменджер «Дэвилз» Рэй Шеро заявил, что Ковальчук хочет вернуться в североамериканскую лигу. Агент форварда Юрий Николаев сообщил, что СКА предложил его клиенту новый контракт.

В составе армейцев 34-летний нападающий стал двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В регулярном чемпионате КХЛ-2016/2017 Ковальчук провел 60 матчей и набрал 78 (32+46) очков. В Кубке Гагарина-2017 форвард отметился 9 (6+3) очками в 18 играх. 

«Вегас» в сезоне 2017/2018 дебютирует в НХЛ. В мае клуб подписал двухлетний контракт с нападающим Вадимом Шипачевым.

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