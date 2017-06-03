Егор Клюка: Французы не показали ничего особенного

Доигровщик сборной России Егор Клюка после поражения от команды Франции в матче Мировой лиги высказал мнение, что соперник не показал ничего выдающегося.



«Такое начало не связано с нашей психологией. Сам не понял, почему так получилось. Франция – не сверхъестественная команда, средняя команда, с которой можно было играть. Где-то сами отдали им в начале, дали им уверенность. Сложно сравнивать ее с той командой, которая была на отборе на Олимпиаду, но по стилю они похожи. Мы были готовы к такой игре, но отдали начало матча. Потом было трудно нагонять», - приводит «Р-Спорт» слова Клюки.



Сборная России в матче Мировой лиги в субботу проиграла французам со счетом 1-3.