Егор Клюка: Французы не показали ничего особенного
Доигровщик сборной России Егор Клюка после поражения от
команды Франции в матче Мировой лиги высказал мнение, что соперник не показал
ничего выдающегося.
«Такое начало не связано с нашей психологией. Сам не понял,
почему так получилось. Франция – не сверхъестественная команда, средняя
команда, с которой можно было играть. Где-то сами отдали им в начале, дали им
уверенность. Сложно сравнивать ее с той командой, которая была на отборе на
Олимпиаду, но по стилю они похожи. Мы были готовы к такой игре, но отдали
начало матча. Потом было трудно нагонять», - приводит «Р-Спорт» слова Клюки.
Сборная России в матче Мировой лиги в субботу проиграла французам со счетом 1-3.
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