Мадридский «Реал» в 12-й раз в истории выиграл Лигу чемпионов

Футболисты мадридского «Реала» в 12-й раз в своей истории выиграли Лигу чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов).



Об этом стало известно 3 июня вечером после окончания финального матча Лиги чемпионов, в котором «Реал» в Кардиффе одолел итальянский «Ювентус» - 4:1. На 20-й минуте счет открыл португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Спустя семь минут отличился хорватский форвард «Ювентуса» Марио Манджукич. На 61-й минуте «Реал» снова вышел вперед – мяч забил бразильский полузащитник Карлос Касемиро. На 64-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, укрепив преимущество мадридской команды. На 90-й минуте окончательный счет встречи установил Марко Асенсио.



Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.



Кроме того, 8 августа 2017 года в Скопье в матче за Суперкубок УЕФА-2017 мадридский «Реал» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», победителем Лиги Европы сезона-2016/2017.