Второй гол Роналду в финале Лиги чемпионов стал для него 600-м в карьере
Если первый гол португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду в финале Лиги чемпионов стал 500-м для мадридского клуба в турнире, то второй мяч форварда в этой встрече стал 600-м в его карьере.
На счету Роналду 406 голов за «Реал», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 5 — за «Спортинг» и 71 — за сборную Португалии. Криштиану провёл за карьеру 855 матчей.
Cristiano Ronaldo has now scored 600 career goals:— FourFourTweet (@FourFourTweet) 3 июня 2017 г.
⚽️ Sporting Lisbon: 5
⚽️ Man Utd: 118
⚽️ Real Madrid: 406
⚽️ Portugal: 71
👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/MEnYt4fxsI
Финальная встреча Лиги чемпионов сезона-2016/2018, в которой «Реал» встречается с туринским «Ювентусом», проходит в Кардиффе.
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