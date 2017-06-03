Второй гол Роналду в финале Лиги чемпионов стал для него 600-м в карьере

Если первый гол португальского нападающего «Реала» Криштиану Роналду в финале Лиги чемпионов стал 500-м для мадридского клуба в турнире, то второй мяч форварда в этой встрече стал 600-м в его карьере.

На счету Роналду 406 голов за «Реал», 118 — за «Манчестер Юнайтед», 5 — за «Спортинг» и 71 — за сборную Португалии. Криштиану провёл за карьеру 855 матчей.

Cristiano Ronaldo has now scored 600 career goals:



⚽️ Sporting Lisbon: 5

⚽️ Man Utd: 118

⚽️ Real Madrid: 406

⚽️ Portugal: 71



👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/MEnYt4fxsI — FourFourTweet (@FourFourTweet) 3 июня 2017 г.

Финальная встреча Лиги чемпионов сезона-2016/2018, в которой «Реал» встречается с туринским «Ювентусом», проходит в Кардиффе.