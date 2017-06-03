«Реал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА
Футболисты мадридского «Реала» стали соперником английского
«Манчестер Юнайтед» по матчу за Суперкубок УЕФА-2017.
Об этом стало известно в субботу, 3 июня, поздно вечером
после завершения финального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал»
нанес поражение «Ювентусу» из Турина – 4:1. На 20-й минуте счет открыл
португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Спустя семь минут отличился
хорватский форвард «Ювентуса» Марио Манджукич. На 61-й минуте «Реал» снова вышел
вперед – мяч забил бразильский полузащитник Карлос Касемиро. На 64-й минуте
Криштиану Роналду оформил дубль, укрепив преимущество мадридской команды. На 90-й минуте окончательный счет встречи установил Марко Асенсио.
Ранее, 24 мая, английский «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу
Европы, одолев в финальной встрече голландский «Аякс» - 2:0.
Матч за Суперкубок УЕФА-2017 между «Реалом» и «МЮ» состоится 8 августа в Скопье.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция