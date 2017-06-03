«Реал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА

Футболисты мадридского «Реала» стали соперником английского «Манчестер Юнайтед» по матчу за Суперкубок УЕФА-2017.



Об этом стало известно в субботу, 3 июня, поздно вечером после завершения финального матча Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» нанес поражение «Ювентусу» из Турина – 4:1. На 20-й минуте счет открыл португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Спустя семь минут отличился хорватский форвард «Ювентуса» Марио Манджукич. На 61-й минуте «Реал» снова вышел вперед – мяч забил бразильский полузащитник Карлос Касемиро. На 64-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, укрепив преимущество мадридской команды. На 90-й минуте окончательный счет встречи установил Марко Асенсио.



Ранее, 24 мая, английский «Манчестер Юнайтед» выиграл Лигу Европы, одолев в финальной встрече голландский «Аякс» - 2:0.



Матч за Суперкубок УЕФА-2017 между «Реалом» и «МЮ» состоится 8 августа в Скопье.