Криштиану Роналду – лучший игрок финального матча ЛЧ
Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану
Роналду признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».
Встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1
в пользу испанской команды. На 20-й минуте счет открыл португальский нападающий
«Реала» Криштиану Роналду. Спустя семь минут отличился хорватский форвард
«Ювентуса» Марио Манджукич. На 61-й минуте «Реал» снова вышел вперед – мяч
забил бразильский полузащитник Карлос Касемиро. На 64-й минуте Криштиану
Роналду оформил дубль, укрепив преимущество мадридской команды. На 90-й минуте
окончательный счет матча установил Марко Асенсио.
Отметим, что второй мяч Роналду стал для него 600-м в
карьере. Кроме того, португальский форвард стал первым в истории футбола
игроком, кто забивал в трех финалах Лиги чемпионов.
Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в
Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель
является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из
них был завоеван в 1996 году.
Кроме того, 8 августа 2017 года в Скопье в матче за Суперкубок УЕФА-2017 мадридский «Реал» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», победителем Лиги Европы сезона-2016/2017.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция