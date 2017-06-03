Криштиану Роналду – лучший игрок финального матча ЛЧ

Португальский нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду признан лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов против «Ювентуса».



Встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. На 20-й минуте счет открыл португальский нападающий «Реала» Криштиану Роналду. Спустя семь минут отличился хорватский форвард «Ювентуса» Марио Манджукич. На 61-й минуте «Реал» снова вышел вперед – мяч забил бразильский полузащитник Карлос Касемиро. На 64-й минуте Криштиану Роналду оформил дубль, укрепив преимущество мадридской команды. На 90-й минуте окончательный счет матча установил Марко Асенсио.



Отметим, что второй мяч Роналду стал для него 600-м в карьере. Кроме того, португальский форвард стал первым в истории футбола игроком, кто забивал в трех финалах Лиги чемпионов.



Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.



Кроме того, 8 августа 2017 года в Скопье в матче за Суперкубок УЕФА-2017 мадридский «Реал» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», победителем Лиги Европы сезона-2016/2017.