Гарет Бэйл: Победа в родном городе дарит невероятные ощущения
Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился
впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.
«Победа в родном городе дарит невероятные ощущения. Кардифф
проделал фантастическую работу по организации этого финала.
Это был трудный сезон. Я безустанно трудился, чтобы
восстановиться, и вот моя награда. Мы вошли в историю и теперь наслаждаемся
этим успехом.
Мы должны были почувствовать уверенность в перерыве и затем воспользоваться своими шансами, и нам это удалось», - приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция