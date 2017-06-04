Гарет Бэйл: Победа в родном городе дарит невероятные ощущения

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

«Победа в родном городе дарит невероятные ощущения. Кардифф проделал фантастическую работу по организации этого финала.

Это был трудный сезон. Я безустанно трудился, чтобы восстановиться, и вот моя награда. Мы вошли в историю и теперь наслаждаемся этим успехом.

Мы должны были почувствовать уверенность в перерыве и затем воспользоваться своими шансами, и нам это удалось», - приводит слова Бэйла официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.