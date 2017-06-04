Криштиану Роналду: Рад, что завершил сезон победой в Лиге чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

«Это был невероятный, еще один потрясающий сезон. Очень рад, что завершил его победой в Лиге чемпионов и рекордом» - приводит слова Роналду официальный сайт УЕФА.

Напомним, португальский футболист оформил дубль в матче и был признан лучшим игроком встречи.