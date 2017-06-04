Серхио Рамос: У нас состоялось свидание с победой

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

«Мы очень горды этой командой. У нас состоялось свидание с победой. Мы очень хотели выиграть и добились того, чего никто до нас не делал. Мы выиграли Лигу чемпионов два раза подряд» - приводит слова Рамоса официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.