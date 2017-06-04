Серхио Рамос: У нас состоялось свидание с победой
Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос поделился
впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.
«Мы очень горды этой командой. У нас состоялось свидание с
победой. Мы очень хотели выиграть и добились того, чего никто до нас не делал.
Мы выиграли Лигу чемпионов два раза подряд» - приводит слова Рамоса официальный
сайт УЕФА.
Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция