В Турине из-за взрыва петард произошла давка в фан-зоне «Ювентуса» (видео)

В фанатской зоне «Ювентуса» в Турине произошла массовая давка, из-за которой пострадали несколько болельщиков, пришедших посмотреть на финал Лиги чемпионов, сообщает Football Italia.

По информации издания, после третьего гола «Реала» произошло несколько взрывов петард, после чего в толпе возникла паника. Люди начали разбегаться, что привело к давке.

Напомним, встреча, прошедшая 3 июня в Кардиффе, завершилась со счетом 4:1 в пользу испанской команды. Таким образом, «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в Лиге чемпионов (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.