Джанлуиджи Буффон: «Реал» заслужил победу своей игрой во втором тайме

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон прокомментировал поражение от «Реала» (1:4) в финале Лиги чемпионов.

«Мы разочарованы. Первый тайм сыграли хорошо, думали, что есть все шансы победить. Не могу объяснить, почему мы сыграли так после перерыва.

«Реал» заслужил победу своей игрой во втором тайме. Они показали класс и настрой, с которым надо подходить к таким матчам», - приводит слова Буффона официальный сайт УЕФА.

Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.