Тони Кроос: У «Ювентуса» очень хорошая оборона, но сегодня мы показали свой класс

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.

«Не думал, что возможно защитить этот трофей. Даже один раз выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Мы выиграли ее трижды за четыре сезона. Это многое значит. У нас прекрасная команда. Не только на поле, но и за его пределами. Я рад, что являюсь ее частью.

Все знают, что Криштиану очень важен. Мы показали отменную командную игру в четвертьфинале, полуфинале и сегодня, но в коллективе должен быть человек, который забивает, и ему снова это удалось. У «Ювентуса» очень хорошая оборона, но сегодня мы показали свой класс», - приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.