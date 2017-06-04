Тони Кроос: У «Ювентуса» очень хорошая оборона, но сегодня мы показали свой класс
Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился
впечатлениями от победы над «Ювентусом» (4:1) в финале Лиги чемпионов.
«Не думал, что возможно защитить этот трофей. Даже один раз
выиграть Лигу чемпионов очень сложно. Мы выиграли ее трижды за четыре сезона.
Это многое значит. У нас прекрасная команда. Не только на поле, но и за его
пределами. Я рад, что являюсь ее частью.
Все знают, что Криштиану очень важен. Мы показали отменную командную игру в четвертьфинале, полуфинале и сегодня, но в коллективе должен быть человек, который забивает, и ему снова это удалось. У «Ювентуса» очень хорошая оборона, но сегодня мы показали свой класс», - приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Напомним, финал Лиги чемпионов прошел на поле стадиона «Миллениум» в Кардиффе. «Реал» в 12-й раз в своей истории победил в этом турнире (до сезона-1990/1991 – Кубок чемпионов). Этот показатель является рекордным. В активе «Ювентуса» по-прежнему два трофея. Последний из них был завоеван в 1996 году.
Матч
Голы
Роналду 20 (0:1). Манджукич 27 (1:1). Каземиро 61 (1:2). Роналду 64 (1:3). Асенсио 90 (1:4).
Состав
Ювентус: Буффон, Алекс, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Бардзальи (Куадрадо, 67, , 83), Пьянич (Маркизио, 71), Хедира, Дибала (Лемина, 78), Игуаин, Манджукич
Реал: Навас, Рамос, Карвахаль, Варан, Марсело, Иско (Асенсио, 82), Кроос (Мората, 89), Модрич, Каземиро, Роналду, Бензема (Бэйл, 77)
Предупреждения:
Дибала, 12; Пьянич, 66; Алекс, 70; Куадрадо, 72 - Рамос, 31; Карвахаль, 42; Кроос, 53
Удаления:
Куадрадо, 83 - нет
Судья:
Феликс Брых (Германия)
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция